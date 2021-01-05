بسمة وهبة ووفاء عامر تدشنان حملة "لا للإهانة" لرفض التنمر على الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

دعت الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر إلى تدشين حملة "لا للإهانة" ردا على ما يتعرض له مؤخرا عدد من الفنانين وأولادهم من التنمر والسخرية وآخرهم الفنانة يسرا اللوزي.

وقالت وفاء عامر خلال فيديو نشرته بسمة وهبة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "كل اللي بقى في إيده موبايل يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني من اللي بيستخبي ورا حتة حديدة، أنا لو حد اتعدى عليّا وجه لوجه هعرف أخد حقي".

كما قالت بسمة وهبة: "كفاية إهانة.. مش عشان إحنا شخصيات عامة نقبل الإهانة.. اللي بيعمل كده بيبقي مستخبي وبيعمل أكونت فيك، علشان عارف إنه جبان وهو عارف إن ده مش مسموح، وخايف يتحبس".

وطالبا كل الشخصيات العامة بالانضمام للحملة ليكون تأثيرها كبير في محاولة لمنع مثل هذه التصرفات.