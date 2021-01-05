فيديو..ناصيف زيتون يطرح أحدث أغنياته "إنتِ وأنا"

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان ناصيف زيتون، منذ دقائق، أغنيته الجديدة "إنتِ وأنا"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".

الاغنية من كلمات:عادل رافوول، ألحان:وسام بستناي، توزيع:عمر صباغ، وتقول كلماتها"إنت وأنا لازم نتفاهم على هالمشوار إنت وأنا لازم نتعلم من كل شي صار عدروب الهوى سوى رح نمشي ولو هب الهوا بخبيكي برمشي فوق كل اعتبار أنا

اعتبرتك حالي وشايف حالي فيكي تعي تا نرمي ورانا كل شي بيئذينا ... تعرفت عليكي ومن وقتها بفتخر فيكي سبحانه الخالق هالحب البيليق فينا".

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يذكر أن آخر إصدارات ناصيف الغنائية، كانت

من خلال اغنية "كذبة ورا كذبة"، التي حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة، خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:فادي أبوخليل، ألحان:فادي أبو سلامة، توزيع:عمر صباغ، وتقول كلماتها"كذبة ورا كذبة ومش فاهم اللعبة الهيئة قصص صعبة وما استوعبا هالقلب حبي ماعاد فايد صفى حمل زايد ومن دمك البارد تجمد دفا

هالحب مقهور منك هالقلب مقهور زادت همومو وعالجفا مجبور ضحى معك عالحلوة والمرة وهلق رجعلي خاطرو مكسور".