(صورة)..آيتن عامر تهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة آيتن عامر على تهنئة الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت أيتن صورة لـ"هنا"، وعلقت عليه قائلة: "عيد ميلاد سعيد هنا".

يذكر أن آخر مشاركات آيتن الدرامية، كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة"ياسمين صبري، أحمد

مجدي، دياب،"، تأليف:مصطفى جمال هاشم، إخراج: مرقص عادل.

ومن أهم أعمال آيتن عامر في الدراما التلفزيونية: "الدالي، أفراح إبليس، كيد النسا، الأخ الكبير، رجالة البيت، الزوجة التانية، أيوب، فرصة تانية، الزوجة الرابعة".

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ومن أهم أعمالها في الأفلام:"بنات العم، حصل خير، شارع الهرم، 30 فبراير، خلاويص، بيكيا، حصل خير، رامي الاعتصامي، على جثتي، هرج ومرج".

إضافة إلى مشاركتها في مسلسل "الأخ الكبير"، الذي تم عرضه في فبراير من العام الماضي، وحقق نجاح جماهيري كبير، من بطولة "دينا فؤاد، هبة مجدي، عبير صبري، إيهاب فهمي، محسن منصور، هاجر أحمد، راندا البحيري، أشرف زكي، هاجر أحمد"، من تأليف:أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج: إسماعيل فاروق.