كورونا يهدد المهرجانات الموسيقية في بريطانيا بـ"خطر وجودي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت منظمة قائمة على قطاع المهرجانات الموسيقية في بريطانيا، الثلاثاء، من "خطر وجودي" يهدد هذه الفعاليات بسبب جائحة كوفيد-19.

وعدّدت منظمة "يو كاي ميوزيك" في تقرير الخطوات اللازمة لإحياء قطاع الحفلات، موضحة أن الأزمة الصحية "أطاحت" موسم 2020 مع إلغاء كل المهرجانات، فيما "ثمة تهديد حقيقي يطول القسم الأكبر من موسم 2021".



وفي كل سنة، يتهافت آلاف البريطانيين والزوار الأجانب على المهرجانات الصيفية التي تبرز "المشهد الموسيقي المرتبط بالحفلات المباشرة الغني ثقافيا والذي يظهر تنوعا مذهلا في الأنواع الموسيقية".

ويدرّ مهرجان جلاستونبري في كل موسم على سبيل المثال أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار) على الاقتصاد المحلي في هذه المنطقة الواقعة في جنوب غرب إنجلترا.

وتوفر المهرجانات 85 ألف وظيفة مباشرة سنويا، وفق المنظمة.

وتلقى القطاع الموسيقي ضربة قوية في بريطانيا، أحد أكثر البلدان الأوروبية تضررا جراء جائحة كوفيد-19 مع أكثر من 75 ألف وفاة.

وفي يوليو/ تموز، خصصت السلطات البريطانية صندوقا إنقاذيا بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني لقطاع الموسيقى من أصل 1,6 مليار جنيه خصصتها للثقافة.

ودعت "يو كاي ميوزيك" السلطات إلى وضع مهلة تقريبية لإعادة فتح صالات الحفلات، إضافة إلى تدابير للدعم، لكون ذلك يصب في "المصلحة الوطنية" وفق المدير العام للمنظمة جايمي نجوكو-جودوين.