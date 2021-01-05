حورية فرغلي باكية: فقدت ثقتي بنفسي كامرأة وممثلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن حزنها الشديد بسبب اختفاء الناس من حولها، مؤكدة أنها باتت تشعر وكأنها غير موجودة بالوسط الفني.

وقالت حورية فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، إنها تتنفس من فمها ولا تتذوق الطعام، وتعيش في حالة نفسية سيئة، مشيرة إلى أنها فقدت الثقة بنفسها كامرأة وممثلة، ولا تشعر بأن هناك من يقدر أعمالها.



وأضافت باكية، أنها لم تسمع تهنئة العام الجديد إلا من أخيها، وكانت تتلقى العديد من الاتصالات وهي في القمة، وفجأة وعندما عرف الناس أنها لن تعمل إلا بعد إجراء العملية اختفى المساعدون ومن كانت تعمل معهم، واختفى الجميع كأنها غير موجودة وليست لها أعمال.





وتابعت حورية فرغلي أنها كانت تظن أن الناس تحبها لنفسها، مشيرة إلى أنها قدمت 38 عملا في 7 سنوات، مؤكدة أنها كانت تعمل في مسلسل "ساحرة الجنوب" ودرجة حرارتها 40.

وقالت حورية فرغلي إنها بعد العملية الأخيرة قدمت مسلسلها مع الفنانة فيفي عبده، وفوجئت بتعليقات غريبة مثل "إنت قميئة" و"اقعدي في بيتكم أحس" و"بقيتي مايكل جاكسون"، لافتة إلى أنها لم تنظر لنفسها في المرآة منذ عامين.

يذكر أن حورية فرغلي من مواليد 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1977، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، كما أنها مثلت منتخب الإمارات للفروسية، وفي عام 2010، اتجهت للتمثيل ويضم سجلها الفني عددا كبيرا من الأعمال منها "كف القمر، رد فعل، كلمني شكرا، عبده موتة".

