شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود .. تعرف على تفاصيل رحلة النجم المصرى للقاهرة من أجل "فى عز الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مينا مسعود النجم المصرى العالمى وصل إلى القاهرة على رحلة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبى على رحلة رقم EK925، وتم إنهاء إجراءات وصوله عبر الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 2، واستمرت رحلة مينا مسعود إلى القاهرة لـ20 ساعة بما فى ذلك الترانزيت عبر مطار دبى وصولا إلى القاهرة، وكان بصحبة مينا مسعود مدير أعماله جورج شحاتة وجون طلعت عضو مجلس النواب.

مينا مسعود

وكان جورج شحاتة مدير أعمال مينا مسعود فى مصر قد أعلن عن وصوله لوضع اللمسات الأخيرة، وبدء استعداداته لتصوير فيلم "فى عز الضهر" من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

مينا مسعود

وأوضح جورج أن هذا التعاقد جاء بعد مفاوضات مع مينا مسعود بدأت فى سبتمبر الماضى واستمرت أكثر من 3 أشهر، مؤكدا أنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية للنجم مينا مسعود لكنهم كانوا ينتظرون عملا مناسبا لمينا مثل فيلم "فى عز الضهر" ليكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر.

مينا مسعود

مينا مسعود يرحب بالعمل فى مصر

وأضاف جورج أنه رغم انشغال مينا مسعود خلال الفترة الماضية بالكثير من العروض واختبارات الأداء، إلا أنه رحب بهذا العمل، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر، وذلك لحبه الشديد لمصر موطنه الأصلى واللغة العربية، بالإضافة إلى حملة "اتكلم مصرى" التى شارك فيها خلال زيارته الأخيرة لمصر، والتى نظمتها وزارة الهجرة المصرية.

مينا مسعود

مينا مسعود لديه أكثر من مشروع عالمى

وأشار جورج إلى أن مينا مسعود لديه أكثر من مشروع عالمى وكان من المقرر تصويرهم خلال هذا عام 2020، بالإضافة إلى فيلم "Aladdin 2" المفترض الإنتهاء من تجهيزه خلال 2020.

مينا مسعود

مسلسل "Reprisal" آخر أعمال مينا مسعود

ومن آخر أعمال مينا والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم تأجيل جميع الأعمال التى كان مخطط تنفيذها فى 2020؛ بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.

مينا مسعود