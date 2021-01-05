فن ومشاهير

مينا مسعود .. تعرف على تفاصيل رحلة النجم المصرى للقاهرة من أجل "فى عز الضهر"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود .. تعرف على تفاصيل رحلة النجم المصرى للقاهرة من أجل "فى عز الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مينا مسعود النجم المصرى العالمى وصل إلى القاهرة على رحلة الخطوط الجوية الإماراتية القادمة من دبى على رحلة رقم EK925، وتم إنهاء إجراءات وصوله عبر الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 2، واستمرت رحلة مينا مسعود إلى القاهرة لـ20 ساعة بما فى ذلك الترانزيت عبر مطار دبى وصولا إلى القاهرة، وكان بصحبة مينا مسعود مدير أعماله جورج شحاتة وجون طلعت عضو مجلس النواب.

202101041155415541.jpg

مينا مسعود

 

مينا مسعود يستعد لتصوير فيلم فى عز الضهر

وكان جورج شحاتة مدير أعمال مينا مسعود فى مصر قد أعلن عن وصوله لوضع اللمسات الأخيرة، وبدء استعداداته لتصوير فيلم "فى عز الضهر" من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

579dbb3645.jpg

مينا مسعود

 

وأوضح جورج أن هذا التعاقد جاء بعد مفاوضات مع مينا مسعود بدأت فى سبتمبر الماضى واستمرت أكثر من 3 أشهر، مؤكدا أنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية للنجم مينا مسعود لكنهم كانوا ينتظرون عملا مناسبا لمينا مثل فيلم "فى عز الضهر" ليكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر.

 

bf4f19ec33.jpg

مينا مسعود

 

مينا مسعود يرحب بالعمل فى مصر

وأضاف جورج أنه رغم انشغال مينا مسعود خلال الفترة الماضية بالكثير من العروض واختبارات الأداء، إلا أنه رحب بهذا العمل، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر، وذلك لحبه الشديد لمصر موطنه الأصلى واللغة العربية، بالإضافة إلى حملة "اتكلم مصرى" التى شارك فيها خلال زيارته الأخيرة لمصر، والتى نظمتها وزارة الهجرة المصرية.

 

9a77906d4a.jpg

مينا مسعود

 

مينا مسعود لديه أكثر من مشروع عالمى

وأشار جورج إلى أن مينا مسعود لديه أكثر من مشروع عالمى وكان من المقرر تصويرهم خلال هذا عام 2020، بالإضافة إلى فيلم "Aladdin 2" المفترض الإنتهاء من تجهيزه خلال 2020.

 

 

54011114eb.jpg

مينا مسعود

مسلسل "Reprisal" آخر أعمال مينا مسعود

ومن آخر أعمال مينا والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم تأجيل جميع الأعمال التى كان مخطط تنفيذها فى 2020؛ بسبب فيروس ، إضافة إلى طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.

 ce5d401543.jpg

مينا مسعود

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا