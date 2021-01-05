شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر :" نجاح "لؤلؤ" لا تخفيه الغيوم ولا حتى بمليون أكونت وهمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة مى عمر، رسالة شديدة اللهجة لكل من يدير الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبدي تعليقات وتعبيرات غاضبة على ما تنشره عبرالسوشيال ميديا.

ونشرت مي عمر، عبر خاصية ستورى بحسابهاعلى إنستجرام، صور لبعض الأشخاص الذين يعبرون بإيموجى غاضب على السوشيال ميديا، قائلة: امبارح جاتلي الرسالة دي من مسؤول السوشيال ميديا، أيًا كان هو وهي مين صاحب الحرب والحسابات الوهمية بقولها ربنا يصلح حالك و يهديكي".

وأضافت، " لو كل واحد ركز كل طاقته في شغله في التطوير من نفسه بدل تضييع الوقت في الحروب ضد المنافسين، والعمل الناجح والله هنبقى أحسن بكتير، وفي الآخر النجاح مثل نور الشمس لا تخفيه الغيوم ولا حتى بمليون أكونت وهمي بوعدكوا بحلقات أقوي و أقوي في مسلسل لؤلؤ".



مى عمر

وكانت مى عمر قد أوضحت لـ"الخليج 365" أن مسلسل لؤلؤ مليىء بالأحداث سواء الرومانسية أو الدرامية أو المثيرة، لاسيما أن أغلب أحداث العمل مرتبطة بالأشخاص حول لؤلؤ ورحلة كفاحها، لافتة إلى أن نموذج "لؤلؤ" متواجد فى مجتمعنا، حيث لدينا سيدات بدأن من الصفر وبالمجهود والتعب والمشقة أصبحوا نماذج ناجحة ومتميزة فى المجتمعات العربية، ونموذج لؤلؤ ليس مرتبط بالفن فقط، بينما مرتبط بفكرة النجاح على جميع الأصعدة.



مى

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.