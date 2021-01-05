شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق: تتر مسلسل "فى يوم وليلة" بتوقيع إبراهيم الحكمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد رزق عن اللمسات النهائية والمستجدات المقبلة لمسلسلة الجديد "في يوم وليلة" المقرر عرضة قريبًا علي إحدي شبكات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكد رزق فى تصريحات صحفية بأن المطرب السعودي "إبراهيم الحكمي" انتهي من غناء تتر البداية لمسلسله "في يوم وليلة" والتي تحمل نفس الاسم من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بينما تتر النهاية سيكون إيقاع موسيقي جبلي ملائم للأحداث.





وأعرب رزق عن سر سعادته وسروره بتعاون المطرب إبراهيم الحكمي علي توصيله رسالة يحيطها حكم الحياة بطريقة غير معتاد تقديمها لكي تلمس كلمات الأغنية القلوب بطائر ينشر المشاعر لإظهار مشاقة وتعب شهور في تصوير هذا العمل إلي النور والذي يراهن عليه بقوة حين عرضه.

وأوضح رزق بأن العمل أوشك علي الإنتهاء من مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية لجميع الحلقات استعداداً لعرضه قريبًا وذلك من خلال المتابعة المستمرة والمتلاحقة دون انقطاع للمخرجة شيرين عادل منذ بدأ تصوير العمل من عدة أشهر فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل.





استكمل رزق بأنه يتمني حين عرض العمل علي الشاشة الذهبية بأن ينال إرضاء وإعجاب الجمهور لافتًا بأن العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال 35 حلقة ويدور في إطار من الإثارة والغموض والتشويق وأنه يظهر بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل وغيرها.

يذكر أن المطرب السعودي إبراهيم الحكمي لديه أجندة متميزة في سوق الغناء بمصر فنذكر منها أغنية "هموم جبلين" فى تتر مسلسل "جبل الحلال" للنجم محمود عبد العزيز وإخراج عادل أديب ثم أغنية " فدان فلوس" في تتر مسلسل "الطوفان" للمخرج خيرى بشارة ثم أغنية " يا زين يا ولد الزين " تتر بداية مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان