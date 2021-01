شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تبدأ عام 2021 بالعودة للاستوديو من جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية ديمى لوفاتو ذات الـ ( 28 عاما ) قررت أن تبدأ عام 2021 بالعودة من جديد للاستوديوهات للبدء فى تسجيل عدد من الأعمال الغنائية الجديدة، وهو ما أكده مدير أعمالها سكوتر براون ، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل " ام ان أى " .

أكد سكوتر براون الذى يدير أيضا أعمال عدد من أهم نجوم العالم مثل جاستين بيبر وإريانا جراند من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " Twitter " عن عودة لوفاتو من جديد للعمل ، حيث كتب براون " ديمى فى الاستوديو" وتابع الجملة برسمه عيون كأحد الرموز التعبيرية " .



تويته مدير اعمال ديمي لوفاتو

يذكر أن كان آخر ألبوم للنجمة العالمية ديمى لوفاتو بعنوان "Tell Me You Love Me" و الذى تم اطلاقه عام 2017 والذى حقق نجاح كبير بين المعنيين بالموسيقى و الغناء .

ومن المتوقع أن لوفاتو عادت من جديد للاستوديو لتضع كل تركيزها في عالم الفن و الغناء لتبدأ عام جديد مليء بالنجاحات و تحديدا بعد أن انهت خطبتها من ماكس إيريش و الذي ظهر علي الفور مع فتاة اخرى ارتبط بها وهي ماريا أنجيليك .