شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل " موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد رمضان، جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى" الذى بدأ تصوير أول مشاهده فيه مطلع هذا الأسبوع، وكتب رمضان على الصورة الذى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" موسى مسلسل رمضان 2021 ثقه في الله نجاح"



محمد رمضان

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وقدم محمد رمضان مسلسل "البرنس" في رمضان الماضى، تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.