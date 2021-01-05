شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة ووفاء عامر تدشنان حملة "لا للإهانة"لرفض التنمر على الفنانين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر إلى تدشين حملة "لا للإهانة" ردا على ما يتعرض له مؤخرا عدد من الفنانين وأبناءهم من التنمروالسخرية وآخرهم الفنانة يسرا اللوزى، وقالت وفاء عامر خلال فيديو نشرته بسمة وهبة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام :" كل اللي في إيده موبايل يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني من اللي بيستخبي ورا حتة حديدة أنا لو حد اتعدي عليا وجه لوجه هعرف اظبطه".



بسمة وهبة ووفاء عامر

كما قالت بسمة وهبة :" كفاية إهانة.. مش عشان إحنا شخصيات عامة نقبل الإهانة.. اللي بيعمل كدة بيبقي مستخبي وبيعمل أكونت فيك، علشان عارف إنه جبان وهو عارف إن ده مش مسموح، وخايف يتحبس"، مطالبين كل الشخصيات العامة بالإنضمام للحملة ليكون تأثيرها كبير لمحاولة منع مثل هذه التصرفات".

من ناحية أخري كانت قد كشفت الفنانة وفاء عامر لـ"الخليج 365" عن مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "لحم غزال" مع الفنانة غادة عبد الرازق والمقرر عرضه في شهر رمضان 2021 مشيرة إلى أنها سعيدة بالدور لأنه جديد ولم تقدمه قبل ذلك رغم أنه ليس دورًا كبيرًا من حيث المساحة ولكنه مهم وتتطلع أن يكون مميزًا وبلقى إعجاب الجمهور في رمضان.