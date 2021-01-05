شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ماجد المصرى بكورونا.. والفنان يعلق: خدوا بالكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب النجم ماجد المصرى بفيروس كورونا، وبدأ في مرحلة العزل المنزلى، بعيدا عن أسرته وزوجته، وقال النجم ماجد المصرى لـ"الخليج 365"، إنه عندما شعر ببعض أعراض كورونا منها فقدانه لحاسة الشم، قام على الفور بإجراء التحاليل المتعلقة بالفيروس وتأكد من إصابته بكورونا.

وطالب ماجد المصرى الجمهور بالحفاظ على أنفسهم من هذا الفيروس، وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، معلقا:"الموضوع بجد مش هزار لازم نحافظ على بعض وعلى أطفالنا، خدوا بالكم".

كان النجم ماجد المصرى قد تم تكريمه الشهر الماضى في مؤسسة ”الخليج 365” على مشواره الفني الذى امتد إلى حوالى ثلاثين عاما وأهم الأعمال التي قدمها، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، واستقبله الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وأجرى معه قسم الفن ندوة مطولة تحدث فيها عن نجاحه الأخير في مسلسل "الوجه الآخر" ومسرحية "لوكاندة الأوباش" واستعداداته لمسلسل "الملك" الذى يقدمه في موسم رمضان المقبل مع عمرو يوسف ومن إنتاج شركة سينرجى والذى يكتبه محمد وخالد وشيرين دياب ويخرجه حسين المنباوى.