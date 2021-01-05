شكرا لقرائتكم خبر عن شافكى المنيرى: ممدوح عبدالعليم اعتذر عن "يوم للستات" ورشح فاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية شافكى المنيرى أن زوجها الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم اعتذر عن المشاركة فى فيلم يوم للستات ورأى أن الفنان فاروق الفيشاوى هو الأنسب للقيام بالدور.

وأوضحت المنيرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع بالتزامن مع الذكرى الخامسة لوفاة زوجها الذى رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ فى 5 يناير من عام 2016، بسبب أزمة قلبية مفاجئة أصابته وهويقوم بتمرينات رياضية فى نادى الجزيرة، أن عبدالعليم عرض عليه المشاركة فى فيلم يوم للستات ولكنه قال :"مش شايف نفسى فى الدور وأرى إن الفنان فاروق الفيشاوى الأنسب لأدائه"

وأشارت زوجة الفنان الراحل إلى أنه قدم للسينما مايقرب من 40 فيلماً من روائع السينما ومنها العذراء والشعر الأبيض والبرئ وكتيبة الإعدام وسمع هس ورومانتيكا وحصل فى حياته على العديد من الجوائز، ولكنه ابتعد بعد ذلك ليتجه للدراما التلفزيونية.

وعن أسباب ابتعاده عن السينما رغم تألقه فيها وتقديمه عدد من أهم الأفلام وحصوله على العديد من الجوائز، قالت شافكى المنيرى :" ممدوح توقف عن السينما لما حس إنها مش شبهه، بعد أن قدم 40 فيلماً، واعتذر عن العديد من الأعمال واتجه للدراما التلفزيونية"

" كان بيحب دوره فى فيلم البرئ جدا لأنه كان يراه دور عميق ومش لازم الدور يكون كبير ، كان ممكن يكتفى بأن يظهر فى مشاهد قليلة لو كان الدور مؤثر ودوره فى فيلم البرئ كان محورى وبيشارك نجوم كبار زى محمود عبدالعزيز وأحمد زكى"

تتحدث عن مشاركته وانتاجه لفيلم استعراضى وهو فيلم "سمع هس"، قائلة:" ممدوح كان معجون فن ومتعدد المواهب منذ طفولته بيغنى ويرقص ويلعب بيانو ورياضى يمارس العديد من الرياضات ومنها التنس والاسكواش وكان لديه لياقة بدنية عالية وكل هذه المواهب تساعد الفنان وساعدته على تقديم فيلم استعراضى لأنه كان بيحلم إن جيله يقدم سينما مختلفة".