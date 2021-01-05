خاص| هل يعود عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي لتقديم حفلات في مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

متى يعود عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي وغيرهم من نجوم الأغنية لتقديم حفلاتهم في مصر؟ هل يقتصر قرار رئيس الوزراء بمنع إقامة الحفلات على موسم رأس السنة؟

"الخليج 365" طرح تلك الأسئلة على منظمي الحفلات لمعرفة موعد وشروط عودة الحفلات الغنائية في مصر.

منظم الحفلات سيد فتوح رد بالقول: "قرار وقف إقامة الحفلات لم يتوقف على موسم رأس السنة، وأصبح مؤخرا يطبق بشكل مفتوح، دون تحديد موعد العودة أو شروطها".

فيما أكد منظم الحفلات مصطفى أبو دشيش أنه "مع ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس، أصبح من الصعب عودة النشاط".

أوضح أنه "منذ شهر مارس 2020 لم يتم منح تصريح لأي حفل جماهيري، وتم السماح فقط لإقامة بعضها بشروط معينة منها أن تكون خاصة، أو لها عدد محدود من المقاعد".

وأضاف: "تم إغلاق كل القاعات بكافة الفنادق والأماكن السياحية، وفي حالة منح التصريح لحفل زفاف، يكون وفق عدد محدود وفي أماكن مفتوحة".

بينما قال منظم الحفلات نبيل السويسي في تصريح لـ"الخليج 365": "تطبيق قرار إيقاف الحفلات بشكل كامل ساري المفعول، وكان السبب في إلغاء حفل كنا نعد له في شرم الشيخ، وحفلين للفنان تامر حسني أيضا".

واختتم: "دبي تعد العاصمة الوحيدة في العالم العربي التي تصرح حاليا بإقامة الحفلات، ولهذا اتجه لها غالبية نجوم الأغنية، وعلى رأسهم عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي".

وشهدت الفترة الماضية إلغاء حفلات لكل من تامر حسني، وأصالة، وهبة طوجي، وصابر الرباعي، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية.