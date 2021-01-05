أول صورة لمحمد رمضان من مسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان محمد رمضان عن أول صورة له من مسلسله الجديد "موسى" الذي بدأ تصوير أول مشاهده مؤخرا بعد عودته من الإمارات.

ويشهد العمل أول تعاون لمحمد رمضان مع المؤلف ناصر عبد الرحمن والمخرج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد قررت رفع الإيقاف عن الفنان محمد رمضان، بعد التحقيق الذي خضع له عقب نشر صور تجمعه ببعض الإسرائيليين خلال تواجده في دبي.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.