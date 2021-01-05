أروى تهاجم مذيع مقابلة رانيا يوسف المثيرة للجدل: "قلة أدب.. والعيب مش عليها" (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

علّقت الفنانة اليمنية أروى، على الحلقة التي أثارت جدلا للفنانة رانيا يوسف، في برنامج "مع الفارس" عبر قناة "الرشيد" العراقية مع الإعلامي نزار الفارس؛ قائلةً إن "العيب على المذيع الذي وجه لها هذه الأسئلة الجريئة".

أضافت أروى في فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات": "أنا ما بعرف المذيع، لكن عيب هذه الأسئلة، لوين راح الإعلام أنه مذيع يسأل سيدة على مؤخرتها، أنا لو مكانها كنت ضربته وتركت الاستوديو ومشيت وسبيته، لكن هي حبت تبين أنها كول واستمرت، ولكن العتب ما عليها في الإجابة، رانيا يوسف حرة بملابسها ولكن نسألها بشكل ما يجرح الضيف".

تابعت: "لو أنا مكانه كنت سألته عن ملابسها المثيرة، ولكن هو أراد أن يضع كلمة (مؤخرة) ليجذب الانتباه، لكن أين الرقابة على الإعلام؟ كيف يسمح لنفسه أن يكون أمامه سيدة ويقول هذه الكلمة بوجهها؟ يا أخي والله عيب، هذه ما شاطرة هذه قلة أدب وتخطي للحدود وإهانة للضيف، قال يعني هو الجريء، كيف وصل الحال بالحوارات الإعلانية لهذا المستوى؟".

من جانب آخر، تواصل رانيا يوسف حاليا تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل "اللعبة 2"، مع شيكو وهشام ماجد والمخرج معتز التوني.