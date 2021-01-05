حمدي الميرغني وسليمان عيد وشيماء سيف وأحمد شيبة نجوم "ليلة الخميس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر مساء يوم الخميس المقبل، ثاني حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع الإعلامية ياسمين عز.

يستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الأسبوع، نجوم الكوميديا حمدي الميرغني وسليمان عيد وشيماء سيف، والمطرب الشعبي أحمد شيبة ليتخلل الحلقة مجموعة من أغانيه المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يستضيف مجموعة من النجوم بشكل أسبوعي ليكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة يوم الخميس 7 يناير 2021.