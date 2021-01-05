رانيا محمود ياسين تكشف عن صورة لوالدها مع ياسر عرفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعيها، صورة لوالدها الراحل النجم محمود ياسين مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ونشرت "رانيا" الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أبي الغالي مع الزعيم ياسر عرفات، رحمهما الله واسكنهم فسيح جناته يا رب العالمين".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.