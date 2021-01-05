قصة وفاة سعاد نصر.. غيبوبة لمدة عام وهذا ما حدث حينما أفاقت 5 دقائق قبل رحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - عبدالفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الثلاثاء، ذكرى وفاة الفنانة سعاد نصر، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 يناير عام 2007.

ورحلت سعاد نصر بعدما أجرت عملية شفط دهون في عام 2006، حيث دخلت في غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة، وفارقت الحياة في يناير 2007، تاركة خلفها مسلسلات وأفلام ومسرحيات قاربت 150 عملا.

وكشف المهندس محمد عبد المنعم زوج سعاد نصر، في أغسطس 2017، أنها استيقظت من غيبوبتها لمدة 5 دقائق وتحدثت إليه وأبلغته وصيتها.

وقال في تصريحات له، إنها "طلبت منه أن يدفنها سريعا، وأن يبقى أهلها لمدة ساعة كاملة أمام قبرها للدعاء لها بالرحمة بعد الرحيل، وقالت: (اللهم توفني مع الأبرار)، لتدخل بعد ذلك في غيبوبتها الأخيرة قبل وفاتها".

مكتشفها الفنان محمد صبحي والذي قدّمت معه أشهر أدوارها "مايسة" في مسلسل "يوميات ونيس" على مدار 5 أجزاء؛ قال عن وفاتها في حوار مع الإعلامي محمد الغيطي ببرنامج "صح النوم" (مارس 2018): "كانت ضحية إحدى العمليات، عشان التخسيس، وخبت عليّا، وقعدت تحاصر المسألة ومقالتش غير لهناء الشوربجي، وفوجئنا في ثانية باللي حصل".

أضاف: "سعاد كانت جميلة، وجه جميل، وشخصية جميلة، وروح جميلة، كانت بني آدمة على أعلى مستوى كإنسانة وفنانة، هي جزء كبير مني وتليمذتي، أنا اللي درتها عشان تدخل المعهد وبعد كده درست لها وأول ما اشتغلت كانت معايا".

تابع: "ساعات الواحد يكتئب لما يشوف متغيرات فيه، وده اللي حصل معاها، لكن عمر الإنسان ما يكتئب لما بيلاقي متغيرات نفسية أو سلوكية جواه، مع إننا محتاجين نكتئب لما نلاقي فينا سلوكيات مش على مبادئنا وعلى خلقنا".

وفي حوار آخر مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" عبر فضائية cbc (مايو 2015)؛ قال محمد صبحي: "لما جيت أعمل الجزء السادس من (يوميات ونيس) بعد وفاتها بفترة كبيرة، وكنت رافض إني أعمل (ونيس) تاني عشان (مايسة) مش موجودة، وبعدين قلت أنا هعمل عشان أشوف تأثير غياب (مايسة) عن الدراما إيه، عشان نشوف الراجل (ونيس) ده هيعمل إيه بعد موت (مايسة)، الشعارات اللي كان بيقولها حقيقة ولا لأ".

استكمل: "إحنا كنا خايفين نجيب ممثلة تانية تلعب دور (مايسة) زي ما حصل في مسلسلات كتير منها (ليالي الحلمية)، لكن أنا مقدرتش، لأنه كان هناك كيميا حقيقية بيني وبين سعاد نصر، وأنا بعمل الأجزاء السادس والسابع والثامن كنت شايف سعاد نصر معايا في الاستوديو".

وتزوجت الفنانة سعاد نصر مرتين، الأولى من الفنان الراحل أحمد عبدالوارث، وأنجبت منها "فيروز وطارق"، قبل أن تتزوج من المهندس محمد عبدالمنعم.

آخر أعمال سعاد نصر مسلسل "أحلام عادية" مع الفنانة يسرا عام 2005.