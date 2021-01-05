فن ومشاهير

"لو مكانها هرفض".. كيف علّقت رانيا يوسف على أنباء زواج عمرو دياب ودينا الشربيني عرفيا؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحدثت الفنانة ، عن أنباء زواج الهضبة عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني عرفيا والتي ترددت خلال الفترة الماضية.

وقالت يوسف، خلال حوارها ببرنامج "مع الفارس" عبر قناة "الرشيد" العراقية، بعد سؤالها عن الثنائي "عمرو ودينا": "فعلا! أنا معرفش، أقسم بالله ما أعرف ولا بدخل ولا ليّا دخل".

أضافت: "الفنان اللي يتجوز عرفي أكيد عنده ظروف، والموضوع مش إمكانيات مادية، في ظروف اجتماعية ممكن يكون الفنان محطوط فيها تمنع الزواج الرسمي".

وردا على سؤال: "لو كنتِ مكانها تقبلي الزواج العرفي من عمرو دياب؟"؛ قالت: "لو أنا مقبلش، أنا حرة، هرفض حتى لو بحبه".

يشار إلى أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يعلنا حتى الآن طبيعة علاقتهما خلال الأربع سنوات الماضية والتي ظهرت للنور في ديسمبر 2016.

من جانب آخر، تواصل رانيا يوسف حاليا تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل "اللعبة 2"، مع شيكو وهشام ماجد والمخرج معتز التوني.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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