الخميس.. حفل لفرقة عبد الحليم نويرة في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، لحفلهم الغنائي وذلك على مسرح دار الأوبرا المصرية، في إطار عودة جزء من الانشطة الاحتفالية هناك.

يقام الحفل يوم الخميس الموافق 7 يناير، على المسرح الكبير بالأوبرا، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات، الأولى بقيمة 450 جنيه، الثانية 160 جنيه، الثالثة بقيمة 110 جنيه.

تحيي الفرقة حفلها بقايدة موسيقية من المايسترو أحمد

عامر، ومجموعة من مطربي الفرقة "أميرة أحمد، صابرين النجيلي، ، أجفان، حسام حسني، مصطفى النجدي، محمد حسن.

أعادت مسارح الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الغنائية، بعد قرار رفع الحظر، إضافة إلى عدد من مسارح مصر المختلفة، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض.

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شهد المسرح الكبير عدد من الحفلات الموسيقية والغنائية الضخمة لكبار الفرق الموسيقية والغنائية، وأبرز مطربي الأوبرا وعازفيها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، والالتزام بالتباعد الإجتماعي للحفاظ على سلامة الحضور.

حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.