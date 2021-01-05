عمرو دياب يتصدر (آيتونز) بألبومه الجديد ياأنا يالاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية للهضبة عمرو دياب، تصدر ألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، المركز الأول عبر تطبيق الموسيقى العالمي "آيتيونز"، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

تصدّر الألبوم المركز الاول في عدد من الدول العربية "الاردن، قطر، السعودية، الإمارات"، بعد مايقرب من اسبوع من طرحه بالكامل على عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

ضم الألبوم 12 أغنية "يا أنا يا لاء"، ومحسود (مقسوم)،شكرًا، عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)، الجو جميل".

بدأ دياب بطرح أغنيتين ابتداءً من منتصف ديسمبر من العام الماضي، في اليوم على مدار أسبوعين، حتى اختتم إصداراته بأغنية

شكرًا"، ظهر اليوم ، التي تصدرت محركات البحث المختلفة، وموقع التدوينات القصير "يتويتر"، فور صدورها.

تميز الألبوم بعودة الموزع الموسيقي عادل حقي، بعد أكثر من 4 سنوات غياب، إذ كان آخر تعاون موسيقي بينهما من خلال أغنيتي "أنا وانت، عكس عض"، في ألبوم "أحلى وأحلى" الذي تم طرحه عام.

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إضافة إلى عودة تعامله الكتابي مع الشاعر الكبير بهاء الدين محمد في أغنية "بتهزر"، بجانب عدد من المحلنين، أبرزهم"خالد عز،

عزيز الشافعي، إسلام زكي، وليد سعد، شريف الغندور، محمد يحيى".

شهد الألبوم مشاركات للمرة الأولى في الألحان والتوزيع، بداية من الملحن السعودي سهم، الذي قام بتلحين أغنية "يادلعو"، التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ، وتوزيع:عادل حقي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها دياب معه.

وأضاف الفنان تامر عاشور "نغمة" لحنية مميزة للمرة الأولى في أغنية "من العشم"، التي كتبها تركي آل الشيخ، والتوزيع الموسيقي لـ نادر حمدي، وهو أول عمل لحني يقدمه عاشور لـ دياب.

يليها الموزع الموسيقي حاتم عبد العزيز الشهير بـ "توما"، الذي قام بتوزيع أغنية "طبّل"، التي كتبها أيمن بهجت قمر، لحن عزيز الشافعي، وهو التعاون الموسيقي الأول بينهما.

والملحن شريف الغندور الذي شارك في أغنية "بتهزر"، التي كتبها أيمن بهجت قمر، توزيع:رامي سمير، وهو أول تعاون لحني بينهما.