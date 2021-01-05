حتى لا ننسي.. حورية فرغلي من "ملكة جمال مصر 2002 لـ فروسية المنتخب الإماراتي" (إنجازات)

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من التعاطف الضخم وجهته مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة حورية فرغلي، بعدما تحدثت في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، بتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ عامين، بسبب تعرضها لحادث في مزرعة الخيول وسقوط حصان عليها مما شوه أنفها.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل معاناتها بسبب تخلي زملائها في الوسط الفني عنها، بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها

عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين.

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حققت الفنانة حورية فرغلي، عدد كبير من الإنجازات في حياتها لا سيما عن ظهورها وتألقها أمام الشاشة المصرية، تستعرضها "بوابة الوفد"، في السطور الأتية:.

ولدت حورية فرغلي بدولة الإمارات عام 1976 وحصلت على الجنسية اﻹماراتية

حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002.. لكنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها "نور السمري"، كما أنها مثلت منتخب الإمارات للفروسية.

بدأت حياتها الفنية عام 2010 عن طريق الصدفة فكان أول ظهور لها من خلال فيلم كلمني شكرًا ثم شاركت ببطولة عدد من المسلسلات والأعمال السينمائية.

قررت دراسة التمثيل حيث تعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة عام.

كُسرت أنفها بسبب سقوطها من على الحصان .

وأجرت عملية في أنفها تسببت في مشكلة بالتنفس، وعندما أرادت إصلاح الوضع فشلت .