فرقة "الخان" تُحيي حفل موسيقى عربية بساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - فرقة "الخان" تُحيي حفل موسيقى عربية بساقية الصاوى الأحد 10 يناير



تستعد فرقة الخان لإحياء حفل موسيقى عربية على مسرح النهر، وذلك بساقية عبدالمنعم الصاوي، الأحد المقبل 10 يناير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

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تأسست فرقة الخان عام 2014 لتسهم فى إحياء التراث القديم والحديث، ولذلك أطلق عليها اسم (فرقة الخان) وتعنى المحل أو المكان، وتتميز فرقة "الخان" بإيقاعاتها الموسيقية العرب

يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء لكبار

الفنانين التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.