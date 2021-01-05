الأحد.. حفل غنائي لـ محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مسرح معهد الموسيقى العربية، لاستقبال حفل غنائي لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل يوم الاحد القادم الموافق 10 يناير، على مسرح معهد الموسيقي العربية، على أن يكون سعر التذكرة موحد لجميع الفئات بقيمة 125 جنيها.

شهد معهد الموسيقى العربية عددًا من حفلات مطربي الزمن الجميل، وشهدت حضورًا كامل العدد ونفادًا سريعًا لتذاكر الحفل مع تطبيق الإجراءات الوقائية كافة ضد كورونا.

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وأعادت عدد من مسارح مصر الغنائية، خصوصًا مسارح الأوبرا المصرية، ومعهد الموسيقى العربية،

جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.