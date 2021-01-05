وفاة خطيبها قبل زفافها بيوم واستئصال رحمها.. أزمات في حياة حورية فرغلي

ياسر رشاد - القاهرة - حالة من التعاطف الضخم وجهته مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة حورية فرغلي، بعدما تحدثت في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، بتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ عامين، بسبب تعرضها لحادث في مزرعة الخيول وسقوط حصان عليها مما شوه أنفها.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي تفاصيل معاناتها بسبب تخلي زملائها في الوسط الفني عنها، بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين.

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عانت الفنانة حورية فرغلي، من عدة أزمات خلال حياتها سواء الفنية أو الشخصية، تستعرضها "بوابة الوفد"، في السطور الأتية:.

ولدت حورية فرغلي بدولة الإمارات عام 1976 وحصلت على الجنسية اﻹماراتية ودرست إدارة الأعمال بإنجلترا.

حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002.. لكنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها "نور السمري"، كما أنها مثلت منتخب الإمارات للفروسية.

بدأت حياتها الفنية عام 2010 عن طريق الصدفة فكان أول ظهور لها من خلال فيلم كلمني شكرًا ثم شاركت ببطولة عدد من

المسلسلات والأعمال السينمائية.

قررت دراسة التمثيل حيث تعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة عام.

من الصدمات الكبيرة في حياتها هو وفاة خطيبها قبل زفافها بيوم وذلك قبل حصولها على لقب ملكة جمال مصر

تزوجت بعد ذلك لمدة 3 أشهر وكانت فكرة والدتها لتنسي خطيبها.

الزيجة لم تنجح وتطلقت بعدها مشددة على أنها لن تتزوج إلا بإنسان لا تستطيع التنفس من غيره.

أجرت عملية استئصال للرحم وقالت أن ذلك بسبب مرض وراثي وليس سرطان كما أدعى الناس

كُسرت أنفها بسبب سقوطها من على الحصان

وأجرت عملية في أنفها تسببت في مشكلة بالتنفس، وعندما أرادت إصلاح الوضع فشلت .

وتعرضت لحالة نفسية سيئة بسبب الحديث عنها على "السوشيال ميديا"، ووصل الأمر إلى أنها تمنت الموت.