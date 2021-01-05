شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان السورى جهاد سعد: "معنديش مانع إن بنتى تعيش مع واحد قبل الزواج " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الفنان السورى جهاد سعد، حديث رواد التواصل الاجتماعى بعد تصريحه بإنه ليس لديه مانع من دخول ابنته علاقة "مساكنة" قبل الزواج، خلال برنامج "شو القصة" على تليفزيون لنا السورى

وسألته الإعلامية رابعة الزيات،، إذا جاءت ابنته مريم، وأخبرته بأنها تحب شخصا ما وتريد المساكنة معه قبل الزواج، رد جهاد قائلا: "أولادى إذا اختاروا المساكنة لو مقتنعين بالقصة ما في مشكلة تماما، لدي علاقة صداقة مع أبنائي، هما ما بيحبوا بهذه الطريقة، بيحبوا بطريقة تانية مختلفة، بنتي هتتجوز بعد أسبوعين في باريس، ولن أحضر فرح ابنتى، لعدم وجود فيزا تسمح لى بالسفر، وليس لدي مانع بأن يتزوج أبنائى مدنيًا أو يلجأوا إلى المساكنة".

وأكد جهاد أنه لا يوجد لديه أي عائق تجاه أي دين من الأديان"، موضحا أنه "تأثر بكل الأديان السماوية، وتأثر بالبوذية، والهندوسية، قائلا: "لا أفضل الإنسان الذي يمارس الكثير من الطقوس الدينية، ويبتعد عن جوهر الإيمان، فالصلاة صلة مع الحق، والطقوس في القلب، وأنا أنتمي إلى دين، وديني هو ديانة الإنسان، الموجودة داخل كل شخص".

وجهاد سعد هو فنان سوري و لد في 20 نوفمبر عام 1959 بمدينة اللاذقية وشارك في العديد من مسلسلات منها "صدق وعده" و "سقوط الخلافة" و "الولادة من الخاصرة" و "فرقة ناجي عطا الله" و "مأمون و شركاه" و " لاتطفئ الشمس" "البارون" و "الكواسر" و "الزير سالم" و "عرب لندن"، كما عمل بالعديد من الأفلام منها "الشمس في يوم غائم" و "الشراع و العاصفة"، وجهاد لديه 3 أبناء هم"مريم ونوران ويوسف".