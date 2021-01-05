شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لـ "طيبة" ابنة روبى منذ عامين تم تداولها على أنها أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد موقع "انستجرام"، صورة لطيبة ابنة روبى، متغزلين في جمالها وعفويتها، كما أكدوا أنها شبه والدتها بشكل كبير و نفس ملامحها، وتم شير الصورة لطيبة بأنها أحدث ظهور لها، ولكن الصورة قديمة وقد نشرها والدها المخرج سامج عبد العزيز عبر حسابه على انستجرام بتاريخ 19 أبريل 2019، وقد ظهرت الصورة اليوم من جديد، وتم تداولها بشكل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى.



صورة قديمة لطيبة ابنة روبى

وظهرت روبى مع الاعلامية إسعاد يونس فى حلقة رأس السنة من برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc، وكشفت خلال الحلقة أنه من الأشياء الجميلة التي قامت بها في 2020 هي المكوث في المنزل وقتا أطول وقضاء وقت أكثر برفقة ابنتها "طيبة"، وقالت إن ابنتها اقتربت منها أكثر في بداية انتشار فيروس كورونا. وأشارت روبي إلى أنه بسبب الحجر المنزلي عاودت ممارسة الرياضة وشاهدت المزيد من الأفلام.

وتحدثت روبى عن علاقتها بابنتها، حيث قالت إن أكثر أغنية تحبها "طيبة" هي "ليه بيدارى كدة".



روبى وابنتهاء طيبة

وأشارت إلى أنها تحاول متابعة جروب الماميز التابع لمدرسة ابنتها لمتابعة كل جديد، كما أنها تلجأ في بعض الوقت إلى زوجة الفنان آسر ياسين فابنها برفقة ابنة روبى فى المدرسة، كما أكدت روبى أنها تحب كل الرقص بأنواعه، وتحاول أن ترقص طوال الوقت.

وتشارك النجمة روبى في بطولة فيلم "شلة ليبون" للنجم أحمد السقا وأحمد عز وإخراج ساندرا نشأت، الذي تعود به من جديد بعد غياب طويل، ويشارك في الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم ماجد الكدوانى ومنة شلبى وغادة عادل وجارى تعاقد باقى النجوم. وحددت المخرجة ساندرا نشات موعد نهائي لانطلاق تصوير المشاهد الأولى من الفيلم، وهو في نهاية شهر يناير الحالى، بعد انتهائها من معاينة أماكن التصوير، وذلك بعد أن يكون أبطال العمل، قد انتهوا من تصوير جزء كبير من أعمالهم الرمضانية، التي ينشغلون بتصويرها حالياً.