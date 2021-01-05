شكرا لقرائتكم خبر عن باد بانى يتعاون مع المصارع بوكر تى فى كليب جديد .. التفاصيل بالفيديو والصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى باد بانى "bad bunny" قرر أن يستثمر النجاح الذى حققه خلال عام 2020 وبدأ العام الجديد بإطلاق عمل غنائى جديد، حيث أطلق باد بانى البالغ من العمر ( 26 سنة ) كليب جديد حمل اسم "BOOKER T" وذلك على قناته الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وقد ظهر بطل العالم السابق والمصارع الشهير "بوكر تى" بالكليب.

استطاع كليب " BOOKER T " أن يحقق نسبة مشاهدة ضخمة خلال الساعات الأولى من إطلاقه على " يوتيوب " ، حيث وصلت حتى الآن الى 11 مليون مشاهدة ، إضافة الى حصد الكليب أكثر من 626 ألف likes حتى الآن .

يذكر أن المغنى الشهير باد بانى اختتم عام 2020 بتعاونه مع واحد من أهم إيقونات الموسيقى و الغناء وهوسنوب دوج الذى ظهر كضيف فى كليب " Hoy Cobré " الذى حقق نجاح ملحوظ فورإطلاقه .



