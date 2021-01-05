شكرا لقرائتكم خبر عن "ذا روك" يرد الجميل لصديق قديم بشاحنة هدية قيمتها 30 ألف دولار.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الفنان العالمى دواين جونسون وشهرته "ذا روك"، شاحنة بقيمة 30 ألف دولار، إلى أحد أصدقائه، وهو برونو لاور، بهدف رد الجميل للصديق القديم، حيث استقبل برونو لاور، المراهق دواين جونسون عندما أصبح بلا مأوى بعد طرده هو ووالدته من منزلهم في هاواى، كما استضافه مرة ​​أخرى بعد تسع سنوات عندما واجه دواين أوقاتًا عصيبة أثناء محاولة احتراف المصارعة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

واحتفالًا بالسنة الجديدة، شارك دواين جونسون عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، جمهوره بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يهدى صديقه سيارة جديدة، لرد الجميل إلى برونو.

وقال ذا روك فى المنشور عبر انستجرام: "عيد ميلاد مجيد برونو، أحبك يا أخي، كانت حياتي - خاصة سنوات مراهقتي - مليئة بأقسى التقلبات والمنعطفات، لكن الله والكون وجدا دائمًا طريقة لوضع القليل من الناس في طريقي من شأنها أن تغير مسار الطريق الذي كنت أسير فيه، قابلت أحد أصدقائي لمدى الحياة، برونو لاور، أو أفضل مناداته (داون تاون برونو)".



دواين جونسون يعانق صديقه



ذا روك وصديقه

وتابع :"تم إخلائي أنا وأمي من جزيرة هاواي وتم إرسالي إلى ناشفيل بولاية تينيسي للعيش مع والدي، عندما وصلت إلى ناشفيل ، اكتشفت بسرعة أنني لن أعيش مع والدي، والخطط تتغير وهذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور، بدلاً من ذلك، أخبرت أنني سأعيش مع رجل يدعى برونو، من عاش في ذلك الوقت في غرفة صغيرة في مكان يسمى موتيل ألامو بلازا، كان بإمكان برونو "وكان ينبغي عليه" أن يقول الجحيم لا، أنا لا أتعامل مع طفل لا أعرفه".



ذا روك يهدى صديقه شاحنة

واستمر :"لكنه لم يفعل، لقد أخذ هذا الطفل الشرير وأصبحنا أصدقاء مدى الحياة، ثم من المفارقات، بعد حوالي 9 سنوات عندما كان لديّ "7 دولارات" في جيبي، بدأت مسيرتي في المصارعة في ممفيس وتينيسي ومرة ​​أخرى، لم يكن لدي مكان للعيش فيه وأخذني برونو ودعني أرتعش في مقطوره، حتى يمكنني الوقوف على قدمي".

واستطرد :"عندما كان عمري 15 عامًا، أعطاني برونو حتى آخر 40 دولارًا له، عيد ميلاد سعيد يا برونو وبما أنك ساعدتني على "شراء" سيارتي الأولى، فقد اعتقدت أنه يمكنني رد الجميل وشراء واحدة لك، أنا أحبك أخي، لطفك وقلبك - ساعدت في تغيير مسار حياتي، وعندما تكون مستعدًا للتقاعد من "النشاط التجاري"، ما عليك سوى قول الكلمة".