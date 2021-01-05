شكرا لقرائتكم خبر عن "آهات" بيرم التونسي..خافت من غنائها أم كلثوم فحققت رقم قياسى لتصفيق الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 5 يناير عام 1961 رحل مبدع حقيقي وفنان عشق مصر وكتب عنها الكثير والكثير هو الشاعر بيرم التونسي الذي كتب أجمل أغاني أم كلثوم، وفريد الأطرش، وأسمهان، ومحمد الكحلاوي، وشادية، ونور الهدى، ومحمد فوزي ، كما قدم مونولوجات إسماعيل ياسين الشهيرة .

«بيرم التونسي» شاعر مصري، ذو أصول تونسية، ويُعد من أشهر شعراء العامية المصرية وربط الفن بينه وبين سيد درويش، وعمق صداقتهما، وجمعهما في السهرات الفنية التي كانت تشهدها الإسكندرية في ذلك الوقت، وكتب بيرم لسيد درويش عدة أغان وأوبريتات منها مثلا أوبريت " شهرزاد " وفيها الأغنية الشهيرة " أنا المصري كريم العنصرين بنيت المجد بين الإهرمين " .

ألَّف بيرم الكثير من الأغاني والمسرحيات الغنائية وتعامل مع أم كلثوم، وفريد الأطرش، وأسمهان، ومحمد الكحلاوي، وشادية، ونور الهدى، ومحمد فوزي، كما قدم العديد من الأعمال الإذاعية، وهو ما دفع الرئيس جمال عبد الناصر إلى منحه جائزة الدولة التقديرية عن جهوده في الأدب والفن عام 1960 ، ولم يمر عام على تقدير الدولة المصرية له حتى رحل عن الدنيا في مايو 1961، بعد معاناة مع مرض الربو ، تاركا للأجيال التالية إرثًا كبيًرا من الأزجال والقصائد والمسرحيات، وتجربة عريضة مليئة بالدروس، خاصة في مجال النضال الاجتماعي من أجل الوطن، مما جعله يستحق عن جدارة لقب فنان الشعب، وشاعر العامية، وهرم الزجل.

بيرم قابل أم كلثوم في نهاية عام 1940 بعدما طلبت من شيخ الملحنين الشيخ زكريا أحمد أن يعرفها به ، وتم التعارف بين بيرم وأم كلثوم، واتفقت معه على مجموعة من الأغاني يلحنها زكريا أحمد ، وبدأ بيرم في أول أعماله الغنائية مع أم كلثوم في أبريل عام 1941، بتأليف أغنية «أنا وأنت»، ثم يتبعها بأغنية أخرى وهي أغنية «كل الأحبة» حتي وصل مجموع أغانيه لكوكب الشرق 33 أغنية وقد بدأت رحلة الأعمال الفنية لأم كلثوم مع كلام بيرم وألحان زكريا أحمد فغنت أم كلثوم أيضاً من كلام بيرم وألحان زكريا أحمد أغنية «إيه أسمى الحب»، وأغنية «الآهات» والتي ترددت أم كلثوم كثيراً في غنائها لولا إقناع الشيخ زكريا أحمد لها، وعلى الرغم من ذلك حققت الأغنية نجاحاً قوياً جداً، حتى وأنها ما إن انتهت من الغناء حتى تواصل التصفيق لأم كلثوم أكثر من عشر دقائق، وكانت هذه أطول مدة تصفيق استقبل فيها الجمهور أغنية من أغانيها طوال حياتها، وتوالت الأغاني التي قدمها بيرم لأم كلثوم نذكر منها « حلم» « أنا في انتظارك» و« الأولة في الغرام» و« حبيبي يسعد أوقاته» و« أهل الهوى» و « شمس الأصيل» « الحب كده» و « القلب يعشق كل جميل»، وهناك أغاني أخرى غنتها أم كلثوم لبيرم وربما كانت أقل شهرة من الأغاني السابقة مثل «أكتب لي من غير تأخير» و«البدر أهو نور» و«أنا ليه أجاسر وأعاتبك»، و«في أوان الورد ابتدا حبي» و«ياقلبي ياما تميل بنظرة» و«حيران ليه يادموعي». كما غنت له بعض الأناشيد الوطنية مثل أغنية «صوت السلام»، والتي كانت سبباً في حصوله على ميدالية برونزية من المجلس الأعلى للفنون والآداب.