شكرا لقرائتكم خبر عن زوج تانيا روبرتس يؤكد دخولها فى غيبوبة فقط رغم الإعلان عن وفاتها رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أن الممثلة الأمريكية، تانيا روبرتس، لم تمت وذلك عكس ما صرح به صديقها والمتحدث الإعلامي باسمها، مايك بينجل، حيث أعلن أنها على قيد الحياة، وذلك بعد أن تم نقلها للمستشفى في 24 ديسمبر الماضي، ووضعت على جهاز التنفس الصناعي، مشيرا إلى أنها كانت على قيد الحياة في الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين"، وأضاف أن زوجها، لانس أوبراين، "تلقى مكالمة من المستشفى تفيد بأنها لم تمت".



تانيا روبرتس

كان بينجل قد قال عن تطورات الحالة الصحية لتانيا روبرتس "إنها لا تبدو على مايرام، وهذا أمر مؤلم للغاية"، وطلب الدعاء لها، وبعد ذلك أعلن وفاتها يوم الأحد الماضى، عبر عدد من المواقع الفنية مثل "tmz"، وذلك بناء على شهادة زوجها مايكل أوبراين للموقع الإلكتروني، الذي قال إنه كان يحملها بين ذراعيه في المستشفى ورآها وهي تفتح عينيها ثم أغلقتهما ليعتقد بذلك أنها توفيت.

وأوضح أوبراين، اليوم الثلاثاء، أنه تسرع في إعلان وفاة زوجته تانيا روبرتس، بعدما أعتقد أنها ماتت عقب إغلاق عينيها، مؤكدا أنه أصيب بالإحباط ولم يتحدث مع الطاقم الطبي من بعدها، وفقا لموقع "بيبول" الأمريكي".

ونالت تانيا روبرتس شهرتها من كونها إحدى فتيات العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، عندما شاركت في بطولة فيلمه "A View to a Kill" من إنتاج عام 1985، ومن بطولة روجر مور.

وكان حرص الحساب الرسمي لأفلام جيمس بوند 007 من خلال الحساب الرسمى على إنستجرام على نعى البطلة الشهيرة ومقدمة برنامج "ذات سيفينتيز شو"، كما قال المسئول الإعلامي لروبرتس، مايك بينجل، لصحيفة "هوليوود ريبورتر"، إن الممثلة توفيت بعد دخولها المستشفى في 24 ديسمبر الماضي، وذلك إثر سقوطها خلال نزهة قامت بها لكلابها، وذلك وفقًا لما نشره موقع "سبوتنيك" أيضًا.