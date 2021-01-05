حورية فرغلى × 10 صور .. من ملكة جمال مصر لـ"مببصش فى المراية"

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القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة حورية فرغلي أسوأ فترات حياتها بالوقت الحالى بسبب ابتعاد عدد كبير من أصدقائها والمقربين منها بعد أزمة تشوه وجهها نتيجة عدد من عمليات التجميل بعد كسر أنفها بحادث منذ عدة سنوات، فلم يعد أحد يتواصل معها ، مما أثرعلي نفسيتها مؤكدة أنها لم تعد تنظر لنفسها في المرآة لمدة طويلة، بعد أن كانت من أجمل النجمات وحصدت لقب ملكة جمال مصر عام 2002 قبل دخولها الوسط الفنى.



حورية فرغلى ملكة جمال مصر عام 2002



حورية فرغلى في بداية مشوارها الفني

وكانت حورية فرغلي قد كشفت أن القصة بدأت عندما كانت منضمة لمنتخب مصر للفروسية، وخلال مشاركتها في إحدى البطولات، أصيبت بكسر في أنفها، خلال عام 2014، وبعد ذلك اكتشفت حورية أنها أصيبت بخراج في أنفها، وذلك كان قبل بدء تصوير مسلسلها "ساحرة الجنوب" عام 2015، وحاولت أن تعالجه بالأدوية، ولكن لم تنجح في ذلك، وبسبب التصوير في الصحراء والأماكن الخارجية تدهورت حالتها مما اضطرها إلى التدخل الجراحي، ولم تأخذ فترة نقاهة مما أدى لتلوث الجرح.



حورية فرغلي



حورية فى لقاء تليفزيوني

وبعد ذلك صرحت أنها عانت بسبب أزمتها الصحية وأضطرت لعمل عملية لإزالة العظمة المكسورة من الأنف والحاجز الأنفي في المرحلة الأولى من العلاج، وهذا ما اضطرها إلى السفر إلى إنجلترا لمتابعة حالتها مع أحد الأطباء ، الذي أخبرها أن العلاج الوحيد، هو أخذ عظمة من الرأس وتركيبها بدلا من العظمة التي تم إزالتها من الأنف.



حورية في ساحرة الجنوب



حورية فرغلي خلال لقاء تليفزيوني

وبعد تدهور حالتها في مسلسل "ساحرة الجنوب"، اضطرت حورية أن تسافر مرة أخرى إلى إنجلترا، وقامت بعمل عملية جراحية لإزالة المسمار من أنفها، وهذا ما نتج عنه أن أنفها أصبح شكلها غريب، وهو ما دفعها لإجراء عملية أخرى، تسببت في التأثير على مخارج حروفها.



أنف حورية فرغلى



صورة لحورية فرغلي تظهر تغير شكل أنفها



حورية فرغلي

وبعد تعرضها للكثير من الانتقادات كانت كتبت حورية فرغلى رسالة مؤثرة منذ سنوات تقول بها :"لم أختار أن أكون بطلة العرب في قفز الحواجز وأصبح فارسة العرب ولَم اختار ان اكون ملكه جمال ولَم أختار أن أكون ممثلة في كل مجال أنا نجحت فيها كنت بلاقي تشجيع وتقدير، لكن الظاهر ان وجودي في الوسط الفني غير مرغوب فيه وجودي في هذا المجال مهما عملت وتعبت لتصوير أفلام و مسلسلات لكي يستمتع به الجمهور لكن للأسف لم أجد سوى الكلام الجارح و أني أصبحت مشوهة بسبب بطولة كنت رافعة فيها علم مصر..اذا شاف اَي حد أني لا أصلح للتمثيل ياريت اعرفك من جمهوري لو يحبو اني اعتزل ولالا".



حورية