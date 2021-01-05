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شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة حمادة هلال وأبنائه بعد إصابة زوجته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد النجم حمادة هلال لـ"الخليج 365" أنه أجرى مسحة طبية لنفسه ولأبنائه، بعد تأكد إصابة زوجته بفيروس كورونا قبل يومين، مشيراً إلى نتيجة المسحة جاءت سلبية بالنسبة له ولأبنائه.
وطالب حمادة هلال جمهوره ومتابعيه بالدعاء لزوجته بالشفاء عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام وكتب: "يا رب يشفيكى ويحفظك ويباركلى فى عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي اسألكم الدعاء اسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللى طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى".
زوجة حمادة
من ناحية أخرى سبق وشارك حمادة هلال، فى وقت سابق عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة برفقة والدته الراحلة أثناء تواجدها فى المستشفى، داعيا لها بالرحمة، وعلق قائلاً: الله يرحمك ويجمعني معاكى فى الجنة".
وانهالت الدعوات من قبل جمهور النجم حمادة هلال، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة، حيث كتبت الفنانة مى كساب: "الله يرحمها ويصبر قلبك على فراقها"، وعلق محمد كارتر: "ربنا يرحمها ويغفر لها.. في الجنة إن شاء الله".