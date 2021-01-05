شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة حمادة هلال وأبنائه بعد إصابة زوجته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم حمادة هلال لـ"الخليج 365" أنه أجرى مسحة طبية لنفسه ولأبنائه، بعد تأكد إصابة زوجته بفيروس كورونا قبل يومين، مشيراً إلى نتيجة المسحة جاءت سلبية بالنسبة له ولأبنائه.

وطالب حمادة هلال جمهوره ومتابعيه بالدعاء لزوجته بالشفاء عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام وكتب: "يا رب يشفيكى ويحفظك ويباركلى فى عمرك يا حتة من قلبي يا أم عيالي اسألكم الدعاء اسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللى طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى".



زوجة حمادة