نوال الزغبي: كل مسؤول بدو يهدد الشعب نحن ما منعترف فيه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 02:18 مساءً - منذ 57 دقيقة

لطالما انتقد الوسط الفني السياسيين بسبب جشعهم وبطشهم وعدم مسؤوليتهم وقدرتهم على إدارة الدولة. ولكن ومع وقوع انفجار المرفأ في 4 آب، لم يعد الفنانون يكترثون إلا للدفاع عن الوطن والإصرار على العيش فيه.

وفي هذا السياق، كتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر “توير” تغريدة تؤكد بأنها تريد البقاء في لبنان مع أولادها وأنها ترفض فكرة الهجرة.

وقالت، “انا واولادي بدنا نعيش بلبنان… وكل واحد انتماؤه لأي بلد يا ريت يروح يعيش هونيك بيرتاح وبيريّح… وكل مسؤول بدو يهدد الشعب اللبناني! هيدا منو لبناني ونحن ما منعرف فيه”. وأرفقت التغريدة بوسم #بحبك_يا_لبنان.

في سياق منفصل، شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة شتوية لافتة معتمدة في ملابسها اللون الرمادي والأسود، وماكياج بألوان ترابية وتسريحة شعر مجعدة ناعمة.

يذكر أن نوال فاجأت متابعيها، بعد أن أعلنت مؤخراً بمنشور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أنها تحضّر لعمل جديد في أول أسبوع من عام 2021، وكتبت قائلةً: “أوّل أسبوع من السنة الجديدة 2021 رح تتصوّر أوّل سينغل مصري ، كليب”، وعبر متابعوها عن حماسهم للعمل الجديد وإنتظار عرضه.