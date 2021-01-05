وعد تُعلن إصابتها بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة السعودية وعد، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام.

وشاركت وعد متابعيها بمقطع فيديو لها، معلقة: “الحمد الله على كل حال، تأكدت إصابتي، النتيجة إيجابية، دعواتكم”.

وفي السياق نفسه، كانت وعد قد أعلنت في شهر تموز (يوليو) المنصرم، عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال خاصية الستوري بإنستغرام، قائلة: “حبيبتي بنتي جالها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها ادعوا لها، يا حبيبتي يا حسنا، يا قطعة من قلبي استودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيك قادر يا كريم”.

يذكر أن وعد كانت قد حققت نجاحات كبيرة بأحدث ألبوم لها، والذي تعاونت من خلاله مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.