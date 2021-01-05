بالصور – للمرة الأولى.. تعرفوا إلى إبن نيكي ميناج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الفنانة الاميركية نيكي ميناج متابعيها بمجموعة من الصور هي الأولى لابنها منذ ولادتها في أيلول (سبتمبر) العام الماضي.

وتداولت الصحف العالمية والجمهور صور الطفل، الذي لم تكشف عن اسمه بعد، وتظهر ملامحه بشكل كامل وواضح، إذ التقطت له الصور وهو يجلس على مقعد مخصص للأطفال ويرتدي سلسلة ذهبية ضخمة تحمل لقبه “بابا بير” مكتوبًا بحروف معدنية.

وأحدثت الفنانة المثيرة للجدل ضجة كبيرة من خلال وضع تدي ساعة رولكس ذهبية وسوارًا ذهبيًا على ذراعي الطفل، لافتين الى أن الامر استعراضي ومزعج للطفل بسبب حجم الساعة ووزنها.

ووجهت النجمة العالمية من خلال الصور التهنئة لمتابعيها وجمهورها في العام الجديد، وعلقت قائلة: “شكراً على دعمكم وحبكم، هذا يعني لي الكثير. أن أصبح أماً هي إلى حد بعيد الوظيفة الأكثر إرضاءً التي قمت بها على الإطلاق”.

وأضافت: “كل الحب والقبلات لجميع الأمهات الخارقات. وعناق كبير لجميع النساء الحوامل خلال هذا الوقت الصعب”.