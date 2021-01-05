نجاة الصغيرة تطمئن الجمهور على صحتها وتؤكد: “الموسيقى حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة على جمهورها من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب لتطمئنهم على صحتها مؤكدةً أنها بخير.

وأكدت نجاة الصغيرة أنها تستمتع بوقتها من خلال سماع الموسيقى، والتعمق في تفاصيلها لأن الموسيقى بالنسبة لها هي الحياة، مشيرةً إلى أنها تفضل الاستماع لموسيقى أم كلثوم وعبدالوهاب.

وقالت: “أنا كنت محظوظة لأنني تخرجت في جامعة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأحمد الله أنني كنت موجودة في ذلك الزمن الجميل”. وأضافت أن السيدة أم كلثوم عظيمة وكبيرة جداً ومكتبة كبيرة.

وأشارت نجاة الصغيرة إلى أنها لا تمانع تقديم أغنية جديدة في الفترة المقبلة، مؤكدةً أنها تواجه صعوبات وخاصة أن العازفين والملحنين الذين تعاملت معهم غير موجودين حالياً، وقالت: “الأغاني التي أغنيها صعبة جداً وأمتلك طريقة في اختيار الأغاني وأعتقد أن تنفذيها مش موجود دلوقتي، ولكن إذا قدرني الله سأقدم عملاً جديداً”.