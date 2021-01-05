هذا ما قالته إلهام شاهين عن ليلى علوي بمناسبة ميلادها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة زميلتها في الوسط الفني وصديقتها الفنانة القديرة ليلى علوي بمناسبة عيد ميلادها الـ59.

ونشرت إلهام شاهين صورة قديمة لليلى علوي وأرفقتها بكلام مؤثر يدل على العلاقة القوية التي تربطهما، وقالت: “حبيبتي ليلى كل سنة وإنتي جميلة يا صاحبة أرق قلب.. فنانة راقية محترمة بتحب كل الناس.. وجدعة جداً مع أصحابها.. ربنا يحميك من كل شر ويبارك لك في كل خطوة ويفرح قلبك يا رب.. ولميا أختك قمراية وفلة زيك.. بحبكم من كل قلبي وبتمنالكم كل الخير حبيبتي”.

يذكر أن ليلى علوي من مواليد يوم 4 يناير عام 1962، وهي من أب مصري وأم يونانية، بدأت مشوارها الفني وهي في سن السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.

وفي رصيدها العديد من الأعمال التلفزيونية والأفلام السينمائية والجوائز، كما نشرت مؤخراً مقابلة قديمة لها كتهنئة للعام الجديد.

وعبرت أيضاً عن حزنها لرحيل الكاتب وحيد حامد، وعلقت على صورة له: “أحببت السينما بقدر كبير جداً من الإخلاص والتفاني وأحببت أيامي.. (يمكن كلكم اتفقتم معايا ويمكن عدد قليل اختلف معايا. لكن أقسم بالله إني أنا ما تبنيت قضية إلا وأنا مقتنع بيها. سواء كنت صح أو كنت غلط) ..

كلمات من المشهد الأخير أو الوداع الكبير أثناء تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي، وكأنه كان بيشبع من جمهوره ومحبيه وبيلقي عليهم نظرة الوداع الأخيرة. رحلت جسداً يا أستاذ وحيد لكن المواقف والمبادئ والأعمال لا تنسى ولا تمحى ولا ترحل. شعور يتجاوز الألم ومرارة الفراق إلى أبعد الحدود، شعور بفقدان جزء كبير من الذكريات والتاريخ والفن المصري كله .. رحم الله الأستاذ الكبير شيخ كتاب السيناريو وحيد حامد وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان. عزائي لزوجته العزيزة السيدة زينب والمخرج مروان حامد وكل عشاقه ومحبيه”.