هل انتهى زواج كيم كارداشيان وكانييه ويست؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن كيم كارداشيان وكانييه ويست قد تقبلا فكرة أن زواجهما انتهى فعلياً لأنهما لا يخططان للعيش معاً مجدداً في الوقت الحالي.

وتعيش Keeping Up With The Kardashians البالغة من العمر 40 عاماً في لوس أنجلوس مع أطفالها الأربعة بينما يقيم مغني الراب كانييه (43 عاماً) في مزرعته في وايومنغ.

وقد قرر الزوجان أن يعيشا “حياة منفصلة” منذ عدة أشهر بعد أن تحدث كانييه بشكل مزعج عن كيم ووالدتها كريس جينر عبر تويتر خلال تحضيره للانتخابات الرئاسية الأميركية.

منذ ذلك الحين لم يلتقِ الزوجان سوى بضع مرات وكان آخر لقاء لهما منذ ما يقارب الثلاثة أشهر إذ لا يخطط كانييه لمغادرة مكان إقامته في أي وقت قريب.

وقال مصدر لموقع “هوليوود لايف”: “كانييه يأخذ الوقت والمساحة للعمل على نفسه ويقضي الكثير من وقته في وايومنغ”.

وأضاف: “يبدو أنه ليس لديه أي خطط للعودة للوس أنجلوس في أي وقت قريب لكن كيم لا تمانع ذلك ومتأقلمة مع الوضع”.

وتأتي هذه الأخبار الجديدة عن علاقة الزوجين بعد أقل من شهر من الكشف عن أنهما كانا يكافحان للحفاظ على زواجهما بعيداً عن محاكم الطلاق.