حقيقة وفاة تانيا روبرتس نجمة جيمس بوند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن متحدث باسم الممثلة الأميركية تانيا روبرتس أمس الإثنين أن النجمة السينمائية التي شاركت روجر مور بطولة آخر أفلامه في سلسلة جيمس بوند وكانت إحدى نجمات مسلسل “ذات سيفينتيز شو” ترقد في مستشفى في لوس أنجلوس بين الحياة والموت.

وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت عن مايك بينغل المسؤول الإعلامي لروبرتس نفسه قوله إن روبرتس البالغة من العمر 65 عاماً قد توفيت أمس الأول الأحد، لكن المسؤول الإعلامي عاد وصحح هذه المعلومة مشيراً إلى أن سبب وقوعه في هذا الخطأ هو سوء تفاهم حصل خلال مكالمة هاتفية جرت بينه وبين لانس أوبراين صديق الممثلة.

ووفقاً لبينغل فإن روبرتس ترقد في قسم العناية الفائقة في مستشفى “سيدرز سايناي” وهي في حالة حرجة بين الحياة والموت.

ورفضت متحدّثة باسم المستشفى تأكيد أو نفي صحة هذه المعلومة، مشيرة إلى أن السر الطبي يمنعها من الإدلاء بأي تعليق بهذا الشأن.

وأدخلت روبرتس المستشفى في 24 ديسمبر الماضي إثر سقوطها فجأة أثناء تنزيهها كلابها.

واشتهرت روبرتس بدور العالمة الجيولوجية ستايسي ساتون في فيلم A View to a Kill عام 1985 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، وفيه تولى الممثل روجر مور دور العميل 007 للمرة الأخيرة.

وأدت روبرتس دور البطولة في فيلم The Beastmaster الخيالي عام 1982 وفي Sheena, Queen of the Jungle وهي النسخة النسائية من طرزان.

وكانت الانطلاقة القوية لمسيرة روبرتس المهنية في الموسم الأخير من مسلسل Charlie’s Angels التلفزيوني، حيث أدت دور المحققة الخاصة جولي روجرز لمساعدة فريق “ملائكة تشارلي” في محاربة الجريمة.