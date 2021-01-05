فيروز تودع رفيق دربها الياس الرحياني بفيديو مؤثر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نعت الفنانة اللبنانية فيروز، الموسيقار الراحل إلياس الرحباني بفيديو مؤثر نشرته عبر صفحتها الشخصية في “فيسبوك”، بعد وفاته المفاجئ أمس الاثنين.

وشاركت النجمة القديرة متابعيها بمقطع فيديو للقطات يظهر فيه زوجها الراحل عاصي الرحباني مع شقيقه إلياس وهما يلحنان، وفي الخلفية موسيقى من تلحين “الأخوية الرحبانية”، وعلقت على المقطع بإسم الأغنية “هجروا الأحبا الحارة”.

لاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الأجتماعي ونال إعجاب الآلاف من متابعيها، الذين بدورهم كتبوا عبارات رثاء تتحدث عن الراحل.

وبعد إعلان الخبر الحزين، سارع فنانون عرب بنعي الموسيقار الراحل ومن بينهم النجم جورج وسوف الذي كتب “بعد عاصي ومنصور، يرحل اليوم آخر عنقود الجيل الاول من عائلة الابداع. مع رحيل الياس الرحباني ينضم يوم حزين الى روزنامة احزاننا. اتقدم بأصدق التعازي للعائلة الرحبانية والسيدة فيروز”.

وأضاف جورج وسوف “الجيل الثاني يكمل مسيرة عائلة العباقرة والعباقرة لا يموتون”.

يذكر أن الموسيقار الكبير رحل عن عالمنا الاثنين، عن عمر 83 عاما، وانتشرت معلومات بأنه وفاته جاءت نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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