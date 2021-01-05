إتهام رانيا يوسف بإهانة الحجاب وما قالته يحدث ضجة: “يا ساتر ليه”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد إذاعة الجزء الثاني من حوار الفنانة رنيا يوسف مع المذيع نزار الفارس، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم عليها بعدما تم تداول مقطع فيديو تم اقتطاعه من الحلقة ولم يعرض على قناة “الرشيد”، ظهرت فيه وهي تعبر عن رفضها التام لارتداء النساء للحجاب، مؤكدة أنه شيء مقحم على ثقافة المصريين ولم تفرضه تعاليم الدين الإسلامي.

وقالت بشكل مباشر “يا ساتر ليه كدة”، موضحة أن “الحجاب لا علاقة له بستر المرأة، لأنها لا تسير في الشارع بملابس البحر، ولا تحتاجه لكي تكون مستورة.

وأضافت أن الحجاب تم فرضه على ثقافة المصريين في أواخر السبعينيات، وقبل ذلك لم تكن زوجات علماء الأزهر يرتدين الحجاب، متحدية أن يخرج أحد امرأة محجبة وسط جمهور حفلات أم كلثوم.

وأكدت أن الحجاب ليس فرضًا في الإسلام، وإلا كان تم فرضه بشكل صريح على جميع المسلمين.

يذكر أن رانيا يوسف انتقدت المذيع نزار الفارس مقدم البرنامج، واتهمته بمحاولة استغلال المقابلة لإظهارها بشكل معين يخدم أهدافه، مؤكدة أنها لم تحسن التصرف خلال المقابلة، وكانت تخشى من حدوث أزمة بين مصر والعراق.