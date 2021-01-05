زينة تتحدث عن علاقتها بالرجال.. وهل تفكر في الزواج مجددًا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: تحدثت النجمة زينة رضا عن حياتها العاطفية والحب والزواج وأمنياتها في بداية العام 2021.

وأكدت النجمة المصرية في إتصال هاتفي مع برنامج “ET بالعربي”: “أول قراراتي في عام 2021 هو التعايش مع ما يحدث حولي وتجنب الخوف، ومحاولة تقليل المصاريف، هلم إيدي شوية، خاصة إني مسؤولة وعندي التزامات”.

وعن حياتها العاطفية وعلاقتها بالرجل، قالت: “غالبا مشاعري ماتت تجاه الرجال، ولا أفكر في موضوع الزواج ولا يشغل بالي، لم أكره الرجال، محدش كرهني في الرجالة، إخواتي رجال وأولادي سيكونون أيضا، لكن أصبحت انظر للرجال بشكل مختلف، بعيدا عن الحب للزواج، فهناك أنواعا أخرى من الحب الأخوي والصداقة والزمالة”.

وأضافت: لم أعتد على الفشل، وفشل تجربتي لم يكن بإراداتي وهذا جعلني لا أريد إعادتها، أكيد في ناس محترمة وكويسة وممكن ألاقي مليون حد يحبني بس معنديش استعداد”.

يذكر أن آخر ما قدمته زينة كان مسلسل “جمع سالم”، في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.