شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حوارها مع ”الخليج 365”.. حورية فرغلى تكشف لـ"هذا الصباح" سبب سفرها للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد حوارها مع ”الخليج 365”، كشفت الفنانة حورية فرغلى تفاصيل معاناتها بسبب تخلى زملائها فى الوسط الفنى عنها، بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين.

وأوضحت حورية فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أنها تنتظر منذ نحو عام فتح السفارة الأمريكية بالقاهرة لكى تحصل على تأشيرة سفر، وتتوجه لإجراء عملية جراحية أخيرة هناك، لافتة إلى أنها تعيش بمفردها منذ بداية أزمة كورونا ولا تخرج من منزلها إطلاقا حتى لا يراها الناس.

وأضافت أنها بصحة جيدة، لكن حدث تغير كبير في شكلها وصوتها بسبب تشوه أنفها، فضلا عن فقدانها حاستي التذوق والشم تماما منذ 3 سنوات تقريبا، قائلة: "مش بستطعم أكل ولا بشم أى ريحة.. ساعات ببقا خايفة لو حصل حريقة مثلا ما اخدش بالي لأني مش هحس بريحة الدخان.. ربنا مدينا نعم أنا معرفتش قيمتها غير دلوقت".

وأكدت حورية أنها انزعجت كثيرا بسبب تعليقات بعض الناس بأن ما حدث لها بسبب عمليات التجميل، لافتة إلى أنها حصلت على لقب ملكة جمال مصر ولم تكن في حاجة لأي عمليات تجميل على الإطلاق، لكن تعرضت لحادث في مزرعة الخيول وسقط حصان فوقها فتهشم أنفها تماما، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف العمليات ولم يعد أنفها لطبيعته.

وتابعت: "أنا الحصان وقع فوقي بالكامل وعلى وشي.. معنديش مناخير.. عملية صعبة لأنها مش بس شكل لا كمان جيوب أنفيه وإني أتذوق وأشم وصوتي يرجع طبيعي.. أنا حابسة نفسي بقالي 10 شهور مطلعتش برا أوضة نومي عشان مش عاوزه حد يشوفني ويقارن شكلي دلوقت باللي قبل كده".

في نفس السياق، أعربت حورية فرغلي عن انزعاجها من تخلي الفنانين عنها، بعد أن ابتعدت عن الساحة الفنية، مضيفة: "لما كنت ناجحة كان فى ناس كتير حواليا.. لكن لما قعدت عشان اتعالج ملقتش حد جنبي.. تليفوني مبيرنش، محدش بيسأل خالص، والناس اللي ياما وقفت جنبهم ومتأخرتش في حاجة فجأة اتنسيت بالنسبة لهم وكأنهم ميعرفونيش".

وكان مشهد بكاء الفنانة حورية فرغلى وتصريحاتها المؤلمة والمؤثرة خلال لقائها مع الزميل عماد صفوت فى تليفزيون الخليج 365 محط اهتمام الفضائيات والمواقع الإخبارية سواء المصرية والعربية، خاصة أن حورية فرغلى ظهرت فى تليفزيون السابع بعد 3 سنوات كاملة من الاختفاء تماماً عن الوسط الفنى.