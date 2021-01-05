شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تقدم التعازى للموسيقار حلمى بكر فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة لطيفة، تقديم التعازى للملحن حلمى بكر لوفاة شقيقه أحمد، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" اعزى الفنان الكبير حلمى بكر فى وفاة شقيقه الفنان أحمد بكر إنا لله وإنا إليه راجعون ".



لطيفة

وفى سياق أخرشوقت النجمة التونسية لطيفة، جمهورها بقرب طرح كليب أغنيتها الجديدة "الليل ليل" عبرقناتها بموقع يوتيوب، عبر حسابها بموقع فيس بوك، وسط ترقب وانتظار من جمهورها.

وكانت لطيفة، قد طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "خلينى"، في أغسطس الماضي، عبر قناتها بموقع الفيديوهات" يوتيوب"، كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، وجيتار إيهاب ليمام، وكان آخر أعمال لطيفة أغنيتها "رد الباب وغرب"، وذلك عبر قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها على موقع يوتيوب.

يشارإلى أن النجمة التونسية لطيفة طرحت أيضا، أغنية تحمل اسم "للشمس"، عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة فيديو كليب، وهى من كلمات ياسين الحمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلسى، لبث روح الأمل عند الناس بسبب الأزمة التى يمر بها العالم بعد انتشار فيروس كورونا.