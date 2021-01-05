شكرا لقرائتكم خبر عن مابيضيعش وقت.. هكذا روج باد بانى لكليبه الأخير "BOOKER T".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى دائما النجم العالمى باد بانى لتحقيق الكثير من النجاحات مستفيدا من كل العوامل التى تحيطه، فبعد ساعات من اطلاق كليبه الجديد " BOOKER T " نشر النجم البالغ من العمر ( 26 عام ) على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "انستجرام" و التى تضم أكثر من 29.2 مليون شخص عددا من الصور، والتى ظهر فيها باد بانى بصحبة بطل العالم والمصارع الشهير " بوكر تى " الذى ظهر بالكليب.

وظهر المصارع "بوكر تي " في إحدى الصور وهو يحمل الألبوم الأخير لباد باني والذي حمل اسم " El Último Tour Del Mundo " .





حصدت الصور التى جمعت باد بانى والمصارع الشهير " بوكر تى " أكثر من 3.4 مليون likes على " انستجرام " .

وكان باد بانى البالغ من العمر ( 26 سنة ) اطلق كليبه الجديد " BOOKER T " وذلك على قناته الخاصة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، وقد ظهر بطل العالم السابق و المصارع الشهير " بوكر تى " بالكليب ، و استطاع كليب " BOOKER T " أن يحقق نسبة مشاهدة ضخمة خلال الساعات الأولى من إطلاقه على " يوتيوب " .

يذكر أن المغنى الشهير باد بانى " bad bunny " اختتم عام 2020 بتعاونه مع واحد من أهم إيقونات الموسيقى و الغناء و هو سنوب دوج الذى ظهر كضيف فى كليب " Hoy Cobré " الذى حقق نجاحا ملحوظا فور اطلاقه .