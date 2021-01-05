شكرا لقرائتكم خبر عن هذا المساء.. مشهد "ده هانى" بين السخرية والتأييد فى عيون السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - #هانى هاشتاج سيطر على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلال الساعات الماضية ومازالت أصداءه تتردد حتى الآن عبر تغريدات المصريين، الذين تفاعلوا مع أحد مشاهد مسلسل "هذا المساء"، الذى جمع كل من أروى جودة "نائلة" وزوجها إياد نصار "أكرم" وصديقها محمد سليمان "هانى"، عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهانى قادمين من الدور العلوى.

ورغم عرض مسلسل "هذا المساء" لأول مرة فى موسم رمضان عام 2017، إلا أنه لم يشهد تفاعلًا مماثلًا حينها، كما حدث على مدار الساعات القليلة الماضية فى ظل إعادة عرض المسلسل، وتفاعل الجمهور مع المشهد بتعليقات متباينة ما بين الساخرة والمدافعة عن الهدف من وراء المشهد وجديته، فيما جاءت تعليقات أخرى تنتقد هذا العرض فى أحداث المسلسل لرؤيتهم معارضته لتقاليد وعادات المجتمع.



مسلسل هذا المساء



انتقاد لمشهد "ده هانى" من مسلسل هذا المساء

وفى تعليقها على المشهد قالت هنا خالد "تخيل مشهد فى مسلسل بيتعرض فى التليفزيون وأدام ملايين.. وست نازلة من أوضة مع راجل غريب وبتبرر لجوزها يا عم #ده_هانى وتقوله أنا لو بينى وبين هانى حاجة مش هتعرفها أنت أعصابك تعبانة يا أكرم روح عند ماما ارتاح يا قلبى وسيبنى مع #هانى.. ده احنا فى أيام جاز وعهد الله جاز".

فيما تفاعل آخر بسخرية مع المشهد، بكوميكس وكتب فى تعليقه عليه: "وكتاب الله أنت مش طبيعى دا #هانى"، ونشرت أمينة، صورة لمكالمة بين الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل فى مشهد من مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى"، وكتبت فى التعليق "لا أنا هبات عند هانى النهاردة"، كما نشر طارق مصطفى، صورة من أحد أفلام الفنان هانى رمزى، وكتب فى تعليقه: "ده هانى مكركب الدنيا خالص".



سخرية من مشهد "ده هانى" من مسلسل هذا المساء



كوميكس ساخر من مشهد "ده هانى" من مسلسل هذا المساء



كوميكس على مشهد "ده هانى" من مسلسل هذا المساء

كما تفاعل محمد عمر مع الهاشتاج، ونشر صورة للفنان الرحل خالد صالح من فيلم "هى فوضى"، وكتب فى تعليقه عليها: "اقبلى الأدد أنا هانى"، بينما دافعت آية عن فكرة المسلسل، وقالت: "مشهد واحد أخرجوه عن سياقه تمامًا وكله - خصوصا اللى عنده فوبيا من التخلى عن وصايته على المرأة - أخدها فرصة لمهاجمة مؤامرات الفن الخبيثة لتغيير عاداتنا وتقاليدنا.. نصيحة اللى مشافش المسلسل يشوفه لأنه روعة ومينفعش نختصره فى مشهد الغالبية مش فهماه".

ونشر آخر كوميكس بصورة من فيلم "حسن ومرقص" للنجم عادل إمام، وكتب فى تعليقه عليه: "بتكلمى مين يا بنتى فى نص الليل كدا.. ده هانى يا ماما.. آه يا حبيبتى سلميلى عليه"، كما نشر آخر صورة من فيلم اللمبى، وكتب "يا فندم دا أنا هانى.. منا عارف إنك هانى امال يعنى عفاف".



كوميكس على مسلسل هذا المساء



تأييد لمشهد "ده هانى" من مسلسل هذا المساء



سخرية من مشهد مسلسل هذا المساء

يذكر أن مسلسل "هذا المساء" نافس على الفضائيات خلال موسم رمضان 2017، قصة وإخراج تامر محسن، وشارك فى بطولته بجانب أروى جودة كل من إياد نصار، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأحمد داوود، وهانى عادل، وسمر مرسى، وعدد آخر من الفنانين.



تفاعل السوشيال ميديا مع مسلسل هذا المساء