شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر الشناوى بحروق بعد اشتعال النيران فى دراجته البخارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمر الشناوي عن تعرضه لحادث احتراق دراجته النارية، والذى أسفر عن تعرضه لحروق في اليد والقدم، وروى عمر، في الفيديوالذى نشره تفاصيل الحادث، قائلا:" تفاجأت بجرس الإنذار الخاص بدراجتى النارية، افتكرت أن بعض اللصوص يحاولون سرقتها ولكن وجدت أنها تحترق وحاولت إخماد الحريق ولكن أصيبت بحروق في اليد و القدم".





ويشارك عمر الشناوى فى بطولة إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" أمام الفنانة هنا الزاهد، وتحمل الحكاية إسم "قولى لاحمد" ويكتبها السيناريست إياد صالح، ويجسد شخصية رجل أعمال والذى يُقابل هنا الزاهد وتنشأ بينهما العديد من المواقف فى إطار القصة، التى تُجسد هنا فيها دور دكتورة تعمل فى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وفى إحدى الليالى تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، فى إطار من التشويق الذى يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

"حلوة الدنيا سكر" مسلسل تدور فكرته فى 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض فى 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد فى جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج سينرجى وكريم أبو ذكرى، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

وشارك عمر الشناوى فى بطولة مسلسل "فرصة تانية" مع ياسمين صبرى والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، والعمل معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة.