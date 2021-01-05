شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى عن سعاد نصر فى ذكرى رحيلها اليوم؟.. غيابها اربكنى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم 5 يناير يتزامن مع ذكري رحيل الفنانة سعاد نصر عام 2007 والتي رحلت عن عمر اقترب من الـ 53 عاما ، وكان رحيلها مؤثرا جدا بعد أن خضعت لعملية شفط دهون في أحد مستشفيات القاهرة، ودخلت في غيبوبة بعد إعطاءها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراء عملية لشفط الدهون ونتج عنها حالة غيبوبة كاملة استمرت لفترة، ثم توفيت ، وقد صاحب محنة مرضها العديد من الاتهامات من جانب الصحافة لطبيب التخدير المسؤول عن العملية

الفنانة سعاد نصر كانت من الأعمدة الأساسية في أعمال الفنان محمد صبحي وشاركته في المسرح وفي التليفزيون وقدمت معه أيضا في السينما فيلمها الشهير " هنا القاهرة " ، ودائما يقول النجم محمد صبحي عنها أنها لم ولن تعوض بما كانت تمتلكه من موهبة وتفاهم فني كبر فقد شكل معها ثنائيا فنيا ناجح في السينما والمسرح والمسلسلات التليفزيونية.

وقال صبحي أن رحيلها اربكه وكان رافض تقديم أي جزء من ونيس بعد رحيلها ولكنه تراجع عن ذلك ولكنه رفض تقديم أي فنانة دورها واستكمل المسلسل ولم يجلب ممثلة بديلة لها .

وقال أيضا محمد صبحي عنها في برنامج معكم مع مني الشاذلي : سعاد نصر تلميذتي وأنا الذي ادخلتها معهد الفنون المسرحية وبعد تخرجها مثلت معي " انتهي الدرس يا غبي " وعندما كنت أقوم بتصوير المسلسل" يوميات ونيس " بعد رحيلها كنت اراها في الاستديو وكانها معنا .

ومؤخرا كرم النجم محمد صبحي الراحلة سعاد نصر في احتفالية 50 سنة فن التي احتفل فيها بكل النجوم الذين شاركوه أعماله وتسلمت جائزة الراحلة سعاد نصر ابنتها فيروز والتي تشبهها في الملامح كثيرا .